مشي عكس.. قرار من النيابة بشأن سائق ميكروباص بالشرقية

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام سائق ميكروباص بالشرقية بالمرور بسياراته عكس الإتجاه.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير عكس الإتجاه بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لإختصار الطريق.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

