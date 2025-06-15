بسبب تركه للعمل.. عامل ينهي حياته في البساتين

أنهى عامل حياته في منطقة البساتين شنقا جراء مروره بأزمة نفسية حادة بسبب تركه العمل في إحدى الورش.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة عامل داخل منزله بمنطقة البساتين وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين من تحريات أجهزة المباحث في القاهرة العثور على جثة عامل في العقد الثالث من العمر يرتدي كامل ملابسه معلقا في حبل بـ سقف غرفته وأن سبب الحادث تعرضه لأزمة نفسية حادة بسبب تركه العمل.

تحرر المحضر اللازم وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.