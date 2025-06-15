مفيش شبهة.. العثور على جثة أجنبي بجوار مفوضية اللاجئين بأكتوبر

تكثف مباحث الجيزة من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة أجنبي بجوار مفوضية اللاجئين بمدينة 6 أكتوبر، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شهبة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، بالعثور على جثة شخص في أحد شوارع مدينة 6 أكتوبر بجوار مفوضية اللاجئين، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وعثر على جثة شخص تم تحديد هويته، وبمناظرتها تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها.

وتم نقل الجثة لثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة التحقيق.