أفعال غير أخلاقية.. السجن عامين لـ عاطل بتهمة التحرش بفتاة في القاهرة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطل بالحبس عامين بتهمة التحرش بفتاة بمنطقة دار السلام.



تفاصيل الواقعة

تلقت مباحث قسم شرطة دار السلام بلاغا من فتاة تتهم عاطلا بالتحرش بها والإتيان بأفعال غير أخلاقية والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء خلال سيرها بأحد شوارع المنطقة.

وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وبالتحري وتفريغ كاميرات المراقبة تم الوصول إلى المتهم، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، مشيرا إلى أنه كان متعاطيا مخدر الحشيش ولم يشعر بنفسه أو ما يفعل.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.