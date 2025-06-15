المشدد 7 سنوات لـ عاطل بتهمة حيازة مخدرات وسلاح بعين شمس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بـ عين شمس.



وجاء في أمر الإحالة أن المتهم حاز وأحرز مخدر الآيس بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حاز وأحرز سلاحا ناريا فرد خرطوش مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد بقيام عاطل بحيازة المواد المخدرة، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل وعثر بحوزته على كمية من مخدر الآيس وزنت كيلو جراما ومبلغ مالي قيمته 10 آلاف جنيه وهاتفين محمول.

واعترف بحيازته المضبوطات بهدف التربح والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.