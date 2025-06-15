بسبب 50 جنيها.. شاب ينهي حياة آخر في الشارع بمدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب لقيامه بقتل آخر بعدما قام المجني عليه بسرقة 50 جنيها منه بالإكراه قبل فترة.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بوقوع جريمة قتل بمحيط قسم شرطة مدينة نصر ثان، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات قيام المجني عليه بسرقة مبلغ 50 جنيها بالإكراه من المتهم قبل فترة، وقيام الأخير بانتظاره بعدها والتعدي عليه بالضرب في رأسه.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.