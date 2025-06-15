القومي للطفولة يكشف تفاصيل زواج طفلة الشرقية من شاب متلازمة داون

كشف صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، تفاصيل زواج طفلة الشرقية من شاب من ذوي الهمم.

وقال عثمان خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب، في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المجلس القومي للطفولة والأمومة هو الجهة الوطنية المعنية بحماية الأطفال في مصر، ويتعامل مع أي بلاغ يتعلق بتعرض الطفل للخطر، سواء عنف أو إهمال أو زواج مبكر.

وأوضح أن الواقعة الأخيرة التي أثارت الجدل تمثلت في زواج عرفي لطفلة تبلغ 15 عاما من شاب يبلغ 25 عاما، وقد تداول رواد مواقع التواصل فيديو يوثق لحظة الفرح.

وأوضح عثمان أن المجلس تدخل بناءا على البلاغ، وتم التحقق من هوية الطفلة ومكان الواقعة، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيق مع والد الطفلة ووالد العريس بتهم تعريض طفلة للخطر وتسهيل زواج دون السن القانوني.