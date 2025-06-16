منظومة الشكاوى الحكومية بالشرقية تستجيب لـ 2652 شكوى وطلب

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمحافظة الشرقية أستقبلت عدد (2781) شكوى وطلب خلال شهر مايو الماضى ، تمت الإستجابة لعدد (2652) شكوى وطلب بنسبة (96%) ، وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة ، وجارٍ إستكمال مراجعة وفحص (129) شكوى وطلب، تمهيدًا لإتخاذ ما يلزم بشأنها، فضلاً عن إستقبال عدد 83 شكوى للمواطنين واردة من خلال مبادرة " صوتك مسموع " والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وتم الإستجابة لعدد (80) شكوى بمعدل إنجاز98%.
ومن جانبه أوضح وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولاً بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء https://www.shakwa.eg أوالخط الساخن ( 16528 ) أو من خلال تطبيق في خدمتك على الموبايل لنظامي Android & IOS، والبريد الإلكتروني لمنظومة شكاوى المحافظة [email protected] ، كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضي الخاص بمحافظة الشرقية 2333391– 055 (ثلاثة خطوط) ،وفاكس ( 2369134 /055 ) أو من خلال الرسائل على الفيس بوك ويمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة ( 01270664666).