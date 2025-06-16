مصرع طفلتين شقيقتين إثر حريق بشقة سكنية في منشية أباظة بالشرقية

لقيت طفلتان شقيقتان مصرعهما إثر نشوب حريق بشقة أسرتهما بمنطقة منشية أباظه خلف برج علي زكي بمحافظة الشرقية بمنزل مكون من 4 طوابق والحريق في الدور الأرضي وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الاحرار بالزقازيق يفيد استقبال كلا من "تقي ا ع" تبلغ من العمر 4 سنوات وشقيقتها "دينا" عامين ونصف جثث هامدة وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين مصرعهما إثر نشوب حريق بشقة أسرتهم بمنطقة منشيه اباظه خلف برج علي زكي بمنزل مكون من 4طوابق والحريق في الدور الارضي.

وتم السيطرة على الحريق واخماده ونقل الجثث الي مستشفى الاحرار بالزقازيق والتحفظ عليهم بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.