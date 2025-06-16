إخماد حريق بمطعم بافلو برجر بجوار مسرح الزعيم بالهرم| صور

أخمدت قوات إطفاء الجيزة على حريق اندلع داخل مطعم بافلو برجر المجاور لمسرح الزعيم بمنطقة الهرم، دون وقوع أي إصابات بشرية.

حريق يلتهم مطعم في شارع الهرم

تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة واشتعال النيران داخل المطعم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لتأمين المواطنين ومنع امتداد النيران.

وتمكنت القوات من السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده وتبين من الفحص أن الحريق حدث بسبب ماس كهربائي في التوصيلات الكهربائية بالمطعم ولم يسفر عن أي إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.