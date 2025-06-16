وفاة سيدة بسبب ماكينة درس القمح بأرض زراعية بالمحلة والنيابة تحقق

شهدت عزبة ابو وافي بقرية الهياتم بمركز المحلة في محافظة الغربية اليوم واقعة وفاة سيدة أثناء عملها بأرض زراعية بسبب ماكينة دراس القمح وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

جهود أمنية



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وفاة سيدة بسبب ماكينة دراس القمح بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وتبين مصر سيدة تدعي"رانيا .م" 35 سنة أثناء عملها في دراس القمح داخل أرض زراعية عقب جذب خمارها و وفاتها في الحال .

وفاة قدرية

وكشفت التحريات الأمنية أنه لا يوجد شبهه جنائية في الحادث والوفاة طبيعية .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.