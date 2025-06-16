نتنياهو: لا أستبعد إمكانية اغتيال المرشد الإيراني

أكد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه لا يستبعد إمكانية اغتيال المرشد الإيراني، وذلك في تصريحات لشبكة ABC الأمريكية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال نتنياهو لشبكة ABC الأمريكية: “اغتيال خامنئي سيؤدي لتهدئة التوترات وليس تأجيجها”.

وفي وقت سابق، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم أن جيش الاحتلال يسيطر على الأجواء في العاصمة الإيرانية طهران.

جاءت تصريحات نتنياهو خلال حديثه مع طياري المقاتلات في قاعدة تل نوف الجوية، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

أوضح نتنياهو قائلا "أنتم تقومون بأشياء مذهلة... سلاح الجو الإسرائيلي يسيطر على المجال الجوي لطهران وهذا يُغيّر العملية برمتها".

