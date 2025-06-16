نتنياهو من قاعدة تل نوف العسكرية: سلاح الجو يسيطر على سماء طهران

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من قاعدة تل نوف العسكرية، إن سلاح الجو يسيطر على سماء طهران،حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.



أوضح نتنياهو: "نحن في طريقنا للقضاء على التهديدات النووية الإيرانية، ونعمل على قصف أهداف النظام الإيراني وإسقاط صواريخه".



وتابع: "نحن في طريقنا لتحقيق النصر"، ووجه رسالة لسكان طهران، قال فيها: "أخلوا أماكنكم وسنتخذ الإجراءات اللازمة".

وفي وقت سابق، أغلقت السلطات الباكستانية الحدود البرية المشتركة مع جارتها إيران على خلفية التوترات العسكرية الجارية بين طهران وتل أبيب منذ الجمعة الماضية.



أوضحت وسائل إعلام، أن قرار الغلق جاء على خلفية التصعيد العسكري المتزايد بين إسرائيل وإيران منذ الجمعة الماضية بعدما أقدمت إسرائيل على اغتيال عدد من القيادات العسكرية الإيرانية، وتنفيذ ضربات ضد عدد من المنشآت النووية الإيرانية.