توك شو| أحمد موسي: نتنياهو مرعوب وسيموت بصاروخ إيراني.. عمرو أديب يهاجم تريزيجيه.. ولميس الحديدي: موقف ترامب غير مفهوم

تناولت برامج التوك شو، عددا من القضايا والموضوعات الهامة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:





إبراهيم عيسى يوضح كيف يتعامل الإعلام العربي مع الحرب الإيرانية الإسرائيلية



أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الحرب تدور رحاها وتطلق صواريخها وقذائفها، والرصاص الذي يدوي في سماء الشرق الأوسط، يسمعه جميع مواطني الشرق الأوسط، موضحا أن تطورات الحرب الإسرائيلية وفرص الوساطة بين الجانبين، والملف النووي، تطرح تساؤلًا حول: كيف يعالج الإعلامي العربي هذه الحرب؟ وكيف يتعامل معها؟





استحالة أرجع للتمثيل.. عبير الشرقاوي تهاجم على الوسط الفني: بيكرهوا المحجبات



قالت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، إن الوسط الفني لا يتقبل فكرة الحجاب بشكل حقيقي، مشيرة إلى أن التمثيل بالحجاب ليس أمرا سهلا ، وأن عددًا قليلًا جدًا من الفنانات استطعن الاستمرار بعد ارتدائه.



لميس الحديدى: مواقف ترامب من الحرب بين إيران وإسرائيل متأرجحة



قالت الإعلامية لميس الحديدي أن الأخطار تتزايد مع استمرار التصعيد في المنطقة بين إيران وإسرائيل،فالصين اعلنت الدعم الكامل لإيران ومن قبلها باكستان، ثم سيناريوهات استمرار استهداف المنشآت النووية، لأن رئيس وزراء الاحتلال قال إنه لن يوقف الحرب إلا بعد التأكد من القضاء على المشروع النووي الإيراني.





عمرو أديب: المجتمع الإيراني مخترق أمنيا بشكل غير متوقع

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن عمليات الإغتيال التي تحدث في طهران، عجيبة، بعد الإعلان عن اغتيال رئيس الاستخبارات الإيرانية ونائبه في غارة جوية على طهران.





أحمد موسى: تل أبيب تعاني اقتصاديا بسبب الحرب .. وإيران دولة كبيرة | فيديو



أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إيران استخدمت صواريخ فرط صوتية في حربها على دولة الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن تل أبيب تعاني اقتصاديا بسبب الحرب ولا يمكنها أن تتحمل أكثر من ذلك.

فين المدرب والقائد؟.. عمرو اديب يهاجم تريزيجيه

علّق الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، على واقعة الخلاف الذي نشب بين لاعبي المنتخب المصري أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه بشأن تنفيذ ضربة جزاء خلال إحدى مباريات البطولة الدولية، معبّرًا عن استيائه من المشهد الذي وصفه بـ"غير المقبول".



سأذهب إلى الصين.. أبو العينين: علينا دخول البورصات العالمية للتسويق للمشروعات الحيوية الجديدةعرض الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسؤليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقريرا مصورا عن كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد.



مش ناقصين وجع دماغ.. أحمد موسى: إحنا عارفين مين ورا القوافل اللي جاية مصر



قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر وقعت على اتفاقية عدم امتلاك سلاح نووي؛ ما يؤكد أنها دولة قانون وتحترم القوانين والمواثيق.





أحمد موسى عن الأهلى: تريزيجيه خالف الترتيب في تسديد ضربات الجزاء.. فيديو

أشاد الإعلامي أحمد موسى ، بالأداء القوي الذي قدمه النادي الأهلي ، خلال الشوط الأول من مباراته أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، مؤكدا أن الأهلى ظهر وكأنه منتخب إنجليزي أو برازيلي أو حتى إيطالي، في إشارة إلى التنظيم والتكتيك العالي.







أحمد موسى عن الأهلى: تريزيجيه خالف الترتيب في تسديد ضربات الجزاء.. فيديو



أشاد الإعلامي أحمد موسى ، بالأداء القوي الذي قدمه النادي الأهلي ، خلال الشوط الأول من مباراته أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، مؤكدا أن الأهلى ظهر وكأنه منتخب إنجليزي أو برازيلي أو حتى إيطالي، في إشارة إلى التنظيم والتكتيك العالي.



