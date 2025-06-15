أحمد موسى: فشل إسرائيلي بامتياز في مواجهة صواريخ إيران القادمة من 1600كم

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إسرائيل توحشت وقد جاء اليوم لتدفع الثمن، لافتا إلى أن إيران وشعبها يدفعون الثمن أيضا .

وتابع موسى ، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، على قناة صدى البلد، أن نتنياهو خرج لأول مرة منذ يوم الجمعة من تحت الأرض وبان على وجهه القلق والحسرة والندم والخوف والرعب وهو يتفقد أطلال الحرب ولا يعلم ماذا يحدث غدًا لأنه قد يموت بصاروخ إيراني في أي وقت .

وأكد موسى ، أن إسرائيل متفوقة فقط في السلاح الجوي، ولو واجهت إسرائيل بمفردها إيران لأبادتها إيران.

وأضاف أن صواريخ الجمهورية الإسلامية وصلت لقلب دولة الاحتلال الإسرائيلي وخلفت وعشرات القتلى والمصابين وتدمير عشرات البنايات، قائلا: فشل إسرائيلي بامتياز في مواجهة صواريخ إيران القادمة من 1600 كيلو .