مصر آمنة.. أحمد موسى يوجه الشكر لأبطال المراقبة الجوية في مصر: رجال من ذهب

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير لرجال المراقبة الجوية في المطارات المصرية .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هؤلاء الرجال يحافظون على أمن وسلامة المطارات المصرية وسماء مصر".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر دولة آمنة وعظيمة في المنطقة وفي ظل التصعيد في المنطقة هناك 5 دول لا يوجد عبور لحركة الطائرات في سمائها ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" حركة الطائرات القادمة من أوروبا والعكس تمر من المجال الجوي المصري الأكثر أمنا ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" رجال المراقبة الجوية من ذهب ويقومون بمجهودات كبيرة لإدارة حركة الطيران في مصر ".