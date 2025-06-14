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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يوسف عجيسة .. أحمد موسى يفضح مخططا إخوانيا يقود قافلة الفوضى

القيادي الغخواني يوسف عجيسة
القيادي الغخواني يوسف عجيسة
هاني حسين

كشف الإعلامي أحمد موسى،  تفاصيل مخطط كبير جدا ضد الدولة المصرية  يتم تنفيذه من خلال قوافل الفوضى التي تدعي رغبتها في كسر الحصار في غزة .


وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كان من المخطط أن يتجمع عناصر قوافل لفوضى في مصر بالقاهرة ثم يتجهون إلى رفح ".

وأكمل موسى :"بعض عناصر قوافل الفوضى طلعوا على طريق الإسماعيلية الصحراوي ومفيش حد معاهم تصريح او موافقة بدخول سيناء ".


وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"  لم يتم السماح بعبور أحد من المتواجدين على طريق الإساعيلية الصحراوي".


ولفت الإعلامي أحمد موسى :"هناك إرهابي اسمه يوسف عجيسة وهو قائد قافلة الفوضى التي كانت ترغب في الوصول إلى رفح  وكان متواجد مع القافلة التي ترغب في العبور إلى الإسماعيلية ودخول سيناء ، لكن السلطات المصرية منعت عبور هذه القافلة ".

موسى أحمد موسى يوسف عجيسة اخبار التوك شو الاخوان

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