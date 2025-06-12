مستقبل وطن: 30 يونيو أنقذت مصر من حكم الظلام وجماعة الإخوان لن تعود مهما تآمرت

أكد شريف النسيري، الأمين المساعد لأمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، وعضو مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج، أن ذكرى ثورة 30 يونيو ستظل يومًا خالدًا في ذاكرة الأمة المصرية، حين انتفض الشعب بجميع فئاته لاستعادة هويته وإنقاذ الدولة من براثن جماعة الإخوان الإرهابية، التي لم يكن في أجندتها سوى نشر الفوضى وتقسيم الصف الوطني وتنفيذ أجندات خارجية مشبوهة.

وأضاف النسيري، في تصريح صحفي له اليوم أن ما ارتكبته جماعة الإخوان الإرهابية خلال فترة حكمها من جرائم بحق الوطن والمواطنين لن يُمحى من ذاكرة المصريين، مشيرًا إلى أن الجماعة استهدفت مؤسسات الدولة، وبثت الفتنة في المجتمع، وأرادت أن تختطف مصر لصالح تنظيم دولي مشبوه، لكن الشعب قال كلمته وأسقط هذا الكيان الفاشي.

وشدد الأمين المساعد لأمانة المصريين بالخارج، على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكنت من إعادة بناء مؤسساتها ومواجهة خطر الإرهاب بكل حسم، مؤكدًا أن القوات المسلحة والشرطة كان لهما الدور الأكبر في التصدي لمحاولات التخريب وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن.

وتابع شريف النسيري: "ما نشهده اليوم من استقرار وتنمية ونهضة اقتصادية هو ثمرة تضحيات شعب رفض الخضوع لجماعة لا تؤمن بالوطن ولا تسعى إلا إلى الخراب".

وأشار عضو اتحاد شباب المصريين بالخارج، إلى أن جماعة الإخوان ما زالت تروج للشائعات وتشن حملات إعلامية مغرضة عبر منصات مأجورة، لكن هذه المحاولات لن تنطلي على شعب أصبح أكثر وعيًا وصلابة في الدفاع عن وطنه.

واختتم شريف النسيري حديثه، بتوجيه تحية فخر واعتزاز إلى شعب مصر العظيم، الذي حمى دولته بإرادته الحرة، وإلى القوات المسلحة والشرطة المصرية التي قدمت أرواحها فداءً للوطن، وإلى القيادة السياسية التي قادت سفينة الوطن إلى بر الأمان، مؤكدًا أن ثورة 30 يونيو ستبقى دليلًا على وعي المصريين وقدرتهم على إفشال كل المؤامرات.