إثيوبيا تمدد تعليق رحلاتها الجوية مع السودان لـ 30 يونيو

نقلت وسائل إعلام سودانية عن مصادر مطلعة القول بأن الخطوط الجوية الإثيوبية مددت تعليق رحلاتها الجوية المنتظمة بين مطار بورتسودان الدولي ومطار بولي الدولي في أديس أبابا حتى 30 يونيو 2025م.

واشارت المصادر في تصريحاتها الي ان ذلك جاء لأسباب أمنية تتعلق بالأوضاع الحالية في المنطقة.



و بحسب المصادر، فإن قرار التعليق قابل للتمديد مرة أخرى، وفقًا لما تقتضيه التقديرات الأمنية المستقبلية.

ويأتي هذا التمديد في ظل استمرار الظروف الأمنية التي دفعت سابقًا إلى تعليق الرحلات بين البلدين، وسط ترقب لأي تطورات قد تتيح استئناف التشغيل في وقت لاحق.