النائبة حياة خطاب: السيسي أنقذ مصر من الظلام والفوضى في 30 يونيو

أكدت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، أن ما شهدته مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان كان بمثابة مرحلة سوداء في تاريخ الوطن، اتسمت بالظلام، والفوضى، والتراجع في جميع مؤسسات الدولة.

وقالت خطاب في تصريحات صحفية إن الدولة كادت تنهار خلال عام حكم الإخوان، حيث توقف الاقتصاد، وانهار الأمن، وكانت المؤسسات تُدار بعقلية الجماعة، لا بعقلية الدولة الوطنية.

وأضافت، ما حدث في 30 يونيو كان انتصارًا حقيقيًا لإرادة الشعب، وتعبيرًا عن رغبة ملايين المصريين في استعادة وطنهم من قبضة جماعة لا تعترف بالدولة، ولا تؤمن بالهوية الوطنية.

وتابعت النائبة، الرئيس عبد الفتاح السيسي تصدى لمحاولات إسقاط الدولة، واتخذ قرارًا مصيريًا أنقذ مصر من مصير مجهول، كان من الممكن أن يحولها إلى ساحة حرب أهلية أو إلى دولة فاشلة.

وشددت على أن 30 يونيو لم تكن مجرد مظاهرات، بل كانت ثورة شعبية حقيقية لاستعادة مصر من الفوضى والانهيار، مؤكدة أن ما تحقق منذ ذلك التاريخ في ملفات الأمن والاستقرار والتنمية، يؤكد أن اختيار الشعب كان في محله.

وشددت النائبة حيات خطاب، أن التاريخ سيسجل بأن الرئيس السيسي حمل على عاتقه مهمة إنقاذ وطن، وأن ما تحقق منذ 30 يونيو وحتى اليوم هو دليل واضح على أن مصر تسير على الطريق الصحيح، رغم كل التحديات.