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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخرباوي: أفكار سيد قطب كشفت بشكل واضح نوايا الإخوان نحو إقامة كيان بديل للدولة

الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي
الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي
محمود محسن

أكد  الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي،أن أفكار سيد قطب، خاصة في كتاب معالم في الطريق، كشفت بشكل واضح نوايا الإخوان نحو إقامة كيان بديل للدولة، يقوم على الحاكمية ورفض الترس الجاهلي للمجتمع والدولة المدنية

وقال ثروت الخرباوي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أدرك خطورة هذا الفكر مبكرًا، وصرّح آنذاك بأن هؤلاء ليسوا تنظيمًا، بل دولة داخل الدولة.

دولة داخل الدولة

 وتابع المفكر السياسي، أن تنظيم الإخوان لم يكن يومًا مجرد جماعة دعوية أو سياسية كما حاولوا تسويق أنفسهم، بل كانوا يخططون منذ تأسيسهم لإقامة دولة داخل الدولة.

ثروت الخرباوي سيد قطب الدولة المدنية حمدي رزق جمال عبد الناصر

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