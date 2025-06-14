كل تأخيرة فيها خيرة .. تعليق أحمد موسى على إرجاء افتتاح المتحف المصري الكبير

علق الإعلامي أحمد موسى على تأجيل موعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال أحمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :" العالم كله كان جاي عندنا، رؤساء وملوك وقادة العالم كانوا جايين عندنا لولا الأحداث اللي بتمر بيها المنطقة".

وأوضح أن الحفل المرتقب كان سيُقام بشكل عالمي يليق بعظمة المتحف وتاريخ مصر، مؤكدًا أن الموعد الجديد للافتتاح، حين يُحدد، سيحظى بنفس الزخم.

وتابع: "كانت هناك ترتيبات لتقديم حفل افتتاح أسطوري، ولكن كل تأخيرة وفيها خيرة، إحنا مهتمين بكل التفاصيل وكنا هنقدم حاجة تليق بتاريخنا وحضارتنا"