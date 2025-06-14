إخوانية إسرائيلية .. أحمد موسى يفضح مخطط قافلة فوضى تخرج من لبنان

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك قوافل فوضى يتحالف فيها جماعة الإخوان الإرهابية مع نتنياهو وهي قوافل حلف إخواني إسرائيلي.

وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في لبنان هناك اتوبيسات طالعة من لبنان متجهة على سوريا ثم تتجه لفلسطين ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" هذه القافلة تخطط للتحرك من لبنان ثم إلى سوريا ثم إلى الأردن ثم إلى رفح ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" القافلة اللي خارجة من لبنان دي ممكن توصل شمال إسرائيل من لبنان بكل سهولة “، مضيفا:” لماذا ترغب هذه القافلة المجيء لمصر ".

