أحمد موسى عن الأهلى: تريزيجيه خالف الترتيب في تسديد ضربات الجزاء.. فيديو

أشاد الإعلامي أحمد موسى ، بالأداء القوي الذي قدمه النادي الأهلي ، خلال الشوط الأول من مباراته أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، مؤكدا أن الأهلى ظهر وكأنه منتخب إنجليزي أو برازيلي أو حتى إيطالي، في إشارة إلى التنظيم والتكتيك العالي.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد، إن ليونيل ميسي لم يلمس الكرة سوى مرتين فقط طوال الشوط الأول، بسبب التفوق الدفاعي الملفت بقيادة مروان عطية .

وأضاف موسى : زعلت من حسين الشحات في آخر كرة، لأنه تأخر وتردد، والفرصة ضاعت بسبب رعونة في اتخاذ القرار، والأهلي شرف الكرة المصرية، وقدم مباراة تليق ببطل إفريقيا أمام فريق يضم أحد أعظم لاعبي العالم.

وتابع موسى عن ركلة الجزاء الضائعة، مؤكدا أنه كان من المفترض أن يسددها زيزو أولا، ثم وسام أبو علي، لكن تريزيجيه خالف الترتيب المتفق عليه وسددها بشكل فردي، قائلاً: والله قبل ما يشوط قلت تريزيجيه هيضيعها، وده اللي حصل.