هل إيران قادرة على ردع ضربات إسرائيل؟.. طارق فهمي يرد

كشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أخر تطورات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، مشيرا إلى أن إسرائيل تستهدف التخصيب واغتيال الفنيين والتقنيين للبرنامج النووي.

وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد، إن إيران تعرضت لاخترقات نووية عدة من قبل تل أبيب، مشيرا إلى أن هناك تأثيرا على المنطقة من الحرب الإسرائيلية – الإيرانية.

وتابع الدكتور طارق فهمي، أن الولايات المتحدة خدعت إيران بداعي المفاوضات المفتوحة، مشيرا إلى أن الإيرانيون قادرون على الردع، بل واستهداف المناطق الصناعية الحيوية وعلى رأسها حيفا وبات يام، مواصلا: إسرائيل قدرتها على الردع هو أفضل اختبار لجيشه، لأن إيران هي دولة لها جيش نظامي، عكس حزب الله أو حماس أو الحوثيين.

وتابع طارق فهمي: الطرفين حققا إنجازات جزئية خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن إسرائيل تملك بنك أهداف يضم البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، لكن الضربات الإيرانية كشفت هشاشة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، لا سيما مع تداول صور دمار في تل أبيب تشبه ما كان يحدث في غزة، على حد وصفه.

وأكد فهمي أن هذه الصور سيكون لها تأثير نفسي كبير على المواطن الإسرائيلي، وأن ما نشهده حاليًا هو صراع بين فكرين: علمي عسكري مقابل أيديولوجي عقائدي.