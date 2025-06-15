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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدى: اليوم الثالث.. هو الأعنف في الحرب الإيرانية الإسرائيلية

لميس الحديدى
لميس الحديدى
أسامة علي

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن اليوم الثالث في عمر الحرب الإيرانية الإسرائيلية هو الأعنف على الإطلاق منذ أن بدأت، وكرة اللهب تتناوب بين تل أبيب وطهران.


وأضافت لميس الحديدي ، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "الضربات الإيرانية تتوسع في العمق الإسرائيلي، بينما في المقابل تستمر الضربات الإسرائيلية في استهداف المقار العسكرية الإيرانية والنووية والسيادية."


وأكملت: "الصواريخ الإيرانية وصلت إلى حيفا، والتي يقع بها أكبر مصفاة بترول وخطوط نقل البترول، بخلاف الضربات على تل أبيب وبات يام، وبالتالي هناك توسع في استهداف المدن الإسرائيلية."


وأضافت: إسرائيل ترى بوصول صواريخها إلى "مشهد" أنها بذلك استهدفت كافة المدن الإيرانية وحدودها وأصبحت ساحة مفتوحة.

 تمديد حالة الطوارئ


ولفتت الحديدي، إلى أن تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل حتى الثلاثين من يونيو الجاري يعني أن الحرب لازالت مستمرة، بينما إيران فتحت المدارس والمساجد كمراكز إيواء وأكدت حكومة طهران توافر الغذاء والدواء والسلع الاستراتيجية.

وحول تصريحات رئيس وزراء الاحتلال، التي أكد فيها أن المعركة الراهنة تمثل معركة بين الحضارة والبربرية، علقت قائلة: "تصريح غريب مش عارفة إزاي؟ الحقيقة، طول عمر الحضارة في إيران والبربرية نهج وسمة إسرائيلية."


وذكرت أن تصريحات بنيامين ناتنياهو حول تمكن طائرات أمريكية من اعتراض مسيرات كانت تتجه لإيران هو تأكيد صريح على أن الادارة  الأمريكية ضالعة ومشاركة بشكل رئيسي وغير مباشر في هذه الحرب.

لميس الحديدى اخبار التوك شو صدى البلد إيران

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