لميس الحديدي: إسرائيل عاشت ليلة من الرعب بسبب صواريخ إيران

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل خلال الساعات الماضية .

وقالت لميس الحديدي في برنامجها “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :" إيران قصفت تل أبيب بمئات الصواريخ الباليستية، ورغم اعتراض القبة الحديدية لكثير منها، إلا أن مشاهد الدمار لم تستطع إسرائيل أن تخفيها. ليلة من الرعب عاشها الإسرائيليون بالأمس."

وتابعت لميس الحديدي :" اليوم الثاني من الحرب الإسرائيلية الإيرانية وعنوانه صراع القوة ما بين عمليتي الأسد الصاعد الإسرائيلية والوعد الصادق الإيرانية.



واصلت: "إسرائيل قصفت اليوم واستهدفت موقع أصفهان النووي ومنشآت بترولية عبر حقل بارس الجنوبي للغاز، وهي المرة الأولى لاستهداف قطاع النفط الإيراني، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي لارتفاع أسعار النفط من جديد مع ارتفاعه بالأمس بنسبة 7%."

أردفت: "بغض النظر عن التراشق الصاروخي المتبادل، هناك تراشق متصاعد على مستوى التصريحات، بينما رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوعد بأن تشاهد طائرات الاحتلال فوق العاصمة الإيرانية تضرب كل موقع تابع للنظام، بينما يقول الرئيس الإيراني: إذا تجرأ الجانب الاحتلالي على تكرار ضرباته يواجه برد فعل أقوى."



وعن رد الفعل الايراني بالامس علقت : جاء بعد ساعات وتخيل الكثريون أن يكون مثل عمليات الوعد الصادق 1 و2 وكانت عمليات مسبقة التجهيز ومعلومة الموعد حيث كان رد لمجرد الرد ولكن الجميع تفاجيء برد الفعل الايراني الذي كان مفاجئاً لنا جميعا ولاسرائيل نفسها "



أضافت: “تسبب في خسائر هي الأكبر بالنسبة لإسرائيل منذ فترة طويلة”، موضحة: "إسرائيل التي تعودت أن تعيش الفلسطينيين في شهور وأيام من الألم والرعب والموت، عاش الإسرائيليون ليلة من الرعب تحت القصف الإيراني لم يتوقعوها، وكانوا يفرون للملاجئ كل ساعة. ورغم تكتم الحكومة الإسرائيلية على الخسائر وطلب حكومة اليمين من المواطنين عدم تصوير صور الخسائر كي لاتتسب في رفع معنويات الإيرانيين، إلا أنها في ذات الوقت سمحت للصحفيين بتصوير الخسائر المدنية حتى تقول للعالم إن إيران تستهدف المدنيين وليس المنشآت العسكرية."



اختتمت: "الأرقام تتحدث عن ثلاث قتلى إسرائيليين و90 مصابًا، وهناك مبانٍ سُوّيت بالأرض وتم إجلاء 300 إسرائيلي وباتوا بلا مأوى، وهي مشاهد لا تعرفها تل أبيب، ولكن يعرفها الفلسطينيون كثيرًا وجيدًا لشهور وأيام وربما لسنوات، لدرجة أن سفير واشنطن قال إنه قضى ليلة صعبة جدًا وذهب للملجأ خمس مرات."



وتساءلت: "هل تستطيع إسرائيل تحمل هذه الحرب إن طالت؟ هل يتحمل المواطن الإسرائيلي أن يعيش في حالة الرعب لتلك المدة؟ إيران دولة ذات عمق جغرافي مترامية الأطراف، لكن إسرائيل مساحتها صغيرة. رغم تباين القوى، من الصعب أن يتحمل الإسرائيليون أن تطول الحرب لأسابيع كما يقول نتنياهو، حتى بالدعم الأمريكي المباشر وغير المباشر."