خبير عسكري لبناني: الضربة الإسرائـ.يلية على إيران لم تكن مفاجئة.. توقيتها أربك طهران

أكد العميد الركن المتقاعد جورج نادر، من لبنان، أن الهجوم الإسرائيلي الواسع على إيران لم يكن مفاجئًا من حيث التخطيط، بل كان الجميع يتوقعه، لكن المفاجأة جاءت في التوقيت، إذ اختارت إسرائيل فجر الجمعة لضرب إيران بضربة مركزة ومدروسة أربكت النظام الإيراني.

وأوضح جورج نادر، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن القيادة الإسرائيلية فوجئت بنتائج الضربة الناجحة على الأرض الإيرانية، حيث استهدفت المنشآت النووية الحيوية بهدف الضغط على إيران ودفعها إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، بالإضافة إلى قطع علاقتها مع أذرعها في المنطقة.

وأشار العميد الركن جورج نادر، إلى أن إسرائيل فتحت المجال الجوي حتى عمق الأراضي الإيرانية، عبر ضرب منصات الصواريخ والطائرات، وهو ما مكّنها من الوصول إلى أهدافها داخل إيران دون عوائق، موضحًا أن الضربات التي شنتها إسرائيل سابقًا على مواقع في سوريا وجنوب لبنان، بما فيها مواقع لحزب الله، كانت تمهيدًا لتفريغ السماء أمام طائراتها في هذه العملية.

إسرائيل نجحت في شل فعالية الدفاعات الجوية الإيرانية

وشدد العميد الركن جورج نادر، على أن إسرائيل نجحت في شل فعالية الدفاعات الجوية الإيرانية خلال دقائق، وقتلت عددًا من القادة والعلماء العسكريين خلال ساعات معدودة.

أشار إلى أن الموساد تمكن من تنفيذ عمليات نوعية داخل الأراضي الإيرانية، أظهرت مدى اختراقه لمنظومة الاستخبارات والدفاع الجوي الإيرانية، أن القوة الإيرانية المزعومة انهارت سريعًا، وأن ما تم الترويج له من قدرات استراتيجية كان وهمًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الضربة فضحت هشاشة القوات الجوية والدفاعية الإيرانية، وفتحت الأجواء بالكامل أمام التفوق الإسرائيلي.