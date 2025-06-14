الحرب بدأت.. إبراهيم عيسى: الألعاب النارية بين إيران وإسرائـ.يل تحولت لـ “نار حقيقية”

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الحرب قد بدأت بالفعل وهي مستمرة، مشيرًا إلى أن "الألعاب النارية" تحولت إلى "نار حقيقية" على مستوى إيران، التي فوجئت وتعرضت لصدمه كبيرة عقب تلقيها نحو 100 ضربة، لترد مساء أمس بقصف استهدف إسرائيل بـ150 صاروخًا.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم حلقة برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجميع كان يتحدث عن حرب وشيكة وهجوم تستعد له إسرائيل وتتجهز منذ فترة.

تنفيذ عمليات في 21 محافظة داخل إيران

وأِشار إلى أن الضربة التي وجهتها تل أبيب كانت عميقة وقوية للغاية، حيث تضمنت اغتيالات لقادة، وضربًا لمطارات، واستهدافًا لمفاعل نووي إيراني، إلى جانب تنفيذ عمليات في 21 محافظة داخل إيران، ما يعكس قدرًا كبيرًا من التنوع والتخطيط في الهجوم.

ولفت إبراهيم عيسى، إلى أن إسرائيل فاجأت إيران، وتمكنت من شل قدرتها على تحريك أذرعها الإقليمية، في إشارة إلى الفصائل والميليشيات التي تدعمها طهران في عدد من الدول، وهذه التطورات تعكس تحولًا كبيرًا في طبيعة الصراع بالمنطقة..