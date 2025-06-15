سأذهب إلى الصين.. أبو العينين: علينا دخول البورصات العالمية للتسويق للمشروعات الحيوية الجديدة

عرض الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسؤليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقريرا مصورا عن كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد.

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إنه سيذهب إلى الصين خلال أيام؛ للمشاركة في منتدى اقتصادي مهم، مؤكدا أن المؤتمر الذي تشهده دولة الصين، بمثابة دعوة للاستثمار والمستثمرين.

وأضاف وكيل مجلس النواب خلال كلمته، إن مشروع ملكية الدولة في الشركات، لا يتعلق بالقانون فقط، وإنما أيضا في الإجراءات التنفيذية.

وتابع أبو العينين، أن هناك محاولات كثيرة تمت من قبل، ولكن نتائجها كانت متواضعة، مؤكدا أن هناك أموالا كثيرة موجودة، ولكن على الحكومة العمل من أجل الحوكمة في هذا الملف.

وأضاف محمد أبو العينين: علينا الدخول إلى البورصات العالمية؛ للتسويق للمشروعات الحيوية الجديدة.

وأوضح أن القانون يمثل أهمية كبيرة في تخفيف العبء عن الدولة، وهو عنوان جيد للاستثمار في مصر، ويرد على التشكيك في جهود الدولة في عمليات التنمية.