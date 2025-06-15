الفتنة بتيجي لأي حد وربنا يقويها .. عبير الشرقاوي توجه رسالة لحلا شيحة

علقت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي على حالة التردد التي تمر بها الفنانة حلا شيحة في مسألة ارتداء الحجاب، مؤكدة أن الأمر طبيعي، خاصة في ظل ما يمر به الإنسان من تقلبات نفسية وروحية.

وقالت عبير خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2: "عادي جدًا التردد في لبس الحجاب، وبفكر الناس إن في أيام الصحابة كان في ناس ارتدوا عن الإسلام ورجعوا تاني، وأنا مش بقارن، بس بقول إن ده شيء طبيعي".

وأضافت طايل : "ربنا يكون في عونها، هي محتاجة تبقى أقوى من كده، والفتنة ممكن تيجي لأي حد، ومحدش كبير عليها، كلنا معرضين لابتلاءات وضعف، والمهم في الآخر الإنسان يرجع لربنا بقلب صادق".