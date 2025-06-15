دبلوماسي سابق: أمريكا قد ترسل قوات خاصة لاقتحام محطة فوردو النووية الإيرانية

كشف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إيران تختار أهدافها في إسرائيل بدقة، حيث إن مهاجمة معامل التكرير في حيفا بسبب إنتاجه 9 مليون طن في العام.

وتابع السفير هريدي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد ترسل قوات خاصة لاقتحام محطة فوردو النووية الإيرانية لأنها في أعماق الجبال ولا توجد قنابل يمكنها الوصول لها.

وتابع السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه من مصلحة أمريكا العمل على تهدئة الوضع بين إسرائيل وإيران حتى من خلال بوتين، لأن تطور الأحداث ليس في مصلحة أحد.

وقال إن هناك اتفاقيات تعاون إستراتيجي بين إيران وروسيا وكذلك بين روسيا والصين وكذلك هناك دعم طهران لموسكو في حربها على أوكرانيا.

واستطرد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن روسيا والصين لن تسمحا بهزيمة كبرى لإيران أو إسقاط نظام الثورة الحالي وهو الهدف الذي يعمل عليه الصهيوأمريكي الذي يركز على نظام الملالي.

وأوضح السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن التقارير الصادرة من إيران تتحدث عن رغبة الشعب الإيراني في امتلاك القنبلة الذرية.