استحالة أرجع للتمثيل.. عبير الشرقاوي تهاجم على الوسط الفني: بيكرهوا المحجبات

قالت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، إن الوسط الفني لا يتقبل فكرة الحجاب بشكل حقيقي، مشيرة إلى أن التمثيل بالحجاب ليس أمرا سهلا ، وأن عددًا قليلًا جدًا من الفنانات استطعن الاستمرار بعد ارتدائه.

وأضافت عبير الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2: "مش سهل التمثيل بالحجاب، باستثناء الفنانة عفاف شعيب، وحتى هي في وقت بطلوها وقعدوها في البيت، وكمان منى عبد الغني عملت أدوار قليلة جدًا".

وأكدت: "الوسط الفني بيكره المحجبات، ممكن يلبسوا الحجاب في مشهد عشان يمثلوا المجتمع، لكن إنك تفضلي محجبة بشكل حقيقي ده مش مقبول عندهم".

وكشفت الشرقاوي عن مواقف شخصية صادفتها بعد ارتدائها الحجاب، قائلة: "كان في ناس عزيزة جدًا على قلبي، أول ما عرفوا إني اتحجبت اتحولوا، في واحد شافني بصلي وبصلي من فوق لتحت كده، رغم إنه مش متطرف، ولا حتى ملتزم أوي".

وأكدت الشرقاوي أن الأمر مستبعد في ظل الأجواء الحالية، لكنها تركت الباب مواربًا، قائلة: "استحالة أرجع للتمثيل بسبب اللي شوفته، لكن لو جالي دور مناسب بالحجاب ممكن أوافق، وأنا مش شايفة إن الفن حرام، بالعكس، الفن رسالة، بس أنا مش هرضى أمثل في مشهد حد يمسك إيدي أو يحضني، لأن ده حرام".