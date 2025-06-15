قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم رفع العرض المالي.. إعلامي: الزمالك غاضب من محمد شريف
الخارجية الروسية: المستشار الألماني يعرف أخبار العالم من صحيفة العام الماضي
تحذير من تحركات إسرائيلية مشبوهة.. وأحمد موسى: لن نسمح بإعادة سيناريو 2011 في مصر
الصحة الإيرانية: 224 قتيلاً و1,277 جريحًا منذ بدء الضربات الإسرائيلية
لو هتشتري شقة.. طريقة التسجيل بالشهر العقاري 2025
ميار شريف تتوج بلقب بطولة بياريتز الفرنسية للتنس
أحمد موسى: لا منتصر في حرب إيران وإسرائيل.. وتل أبيب تخفي حجم الخسائر الحقيقي
تهنئة السنة الهجرية الجديدة.. 5 رسائل لمديرك و40 للأهل والأصدقاء
إمام عاشور يعود لفندق إقامة الأهلي بميامي
أحمد موسى: مصر خط أحمر في مواجهة المخططات المشبوهة ولن تسمح بالفوضى
بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة إلى مطار ميامي لمواجهة بالميراس البرازيلي
تصعّد تحذيراتها وتطالب بخروج المستوطنين فورا.. إيران: إسرائيل ستصبح "غير صالحة للسكن"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استحالة أرجع للتمثيل.. عبير الشرقاوي تهاجم على الوسط الفني: بيكرهوا المحجبات

عبير الشرقاوي
عبير الشرقاوي
علي مكي

قالت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، إن الوسط الفني لا يتقبل فكرة الحجاب بشكل حقيقي، مشيرة إلى أن التمثيل بالحجاب ليس أمرا سهلا ، وأن عددًا قليلًا جدًا من الفنانات استطعن الاستمرار بعد ارتدائه.

وأضافت عبير الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2: "مش سهل التمثيل بالحجاب، باستثناء الفنانة عفاف شعيب، وحتى هي في وقت بطلوها وقعدوها في البيت، وكمان منى عبد الغني عملت أدوار قليلة جدًا".

وأكدت: "الوسط الفني بيكره المحجبات، ممكن يلبسوا الحجاب في مشهد عشان يمثلوا المجتمع، لكن إنك تفضلي محجبة بشكل حقيقي ده مش مقبول عندهم".

وكشفت الشرقاوي عن مواقف شخصية صادفتها بعد ارتدائها الحجاب، قائلة: "كان في ناس عزيزة جدًا على قلبي، أول ما عرفوا إني اتحجبت اتحولوا، في واحد شافني بصلي وبصلي من فوق لتحت كده، رغم إنه مش متطرف، ولا حتى ملتزم أوي".

وأكدت الشرقاوي أن الأمر مستبعد في ظل الأجواء الحالية، لكنها تركت الباب مواربًا، قائلة: "استحالة أرجع للتمثيل بسبب اللي شوفته، لكن لو جالي دور مناسب بالحجاب ممكن أوافق، وأنا مش شايفة إن الفن حرام، بالعكس، الفن رسالة، بس أنا مش هرضى أمثل في مشهد حد يمسك إيدي أو يحضني، لأن ده حرام".

عبير الشرقاوي الوسط الفنى نهال طايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار حكومي بشأن الكهرباء.. مواعيد غلق المحلات والمولات رسميا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة رسميًا

رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة

الكهرباء

لا تخفيف للأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات والعقوبات المنتظرة للمخالفين

أرشيفية

تطور عاجل بشأن تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023

إجازة 3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

إجازة 3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

الكهرباء

تخفيض الإنارة وغلق المحال.. إجراءات الكهرباء لترشيد الاستهلاك ومواجهة فصل الصيف

رفع الإيجار 20 مرة ومهلة 5 سنوات| ما الجديد في مشروع قانون الإيجار القديم؟

رفع الإيجار 20 مرة ومهلة 5 سنوات| ما الجديد في مشروع قانون الإيجار القديم؟

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأحد 15 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأحد 15 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري

ترشيحاتنا

الحج

دعاء الرجوع من الحج.. كلمات مستحبة لاستقبال ضيوف الرحمن

عضو الأزهر للفتوى

عضو الأزهر للفتوى: المرأة مثابة على أداء وظائفها حين تستعين بالله

الصلاة

عضو الأزهر للفتوى: الشريعة ربطت العبادات بالمواقيت لهذا السبب

بالصور

كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته

كريم الحسيني وزوجته
كريم الحسيني وزوجته
كريم الحسيني وزوجته

طبيب يحذر: الاستحمام بماء ساخن يهدد حياتك

مخاطر الإستحمام بالماء الساخن
مخاطر الإستحمام بالماء الساخن
مخاطر الإستحمام بالماء الساخن

عادات يومية غير متوقعة قد تقودك للإصابة بالسرطان .. احذرها

عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان
عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان
عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان

شم الطعام قبل تناوله قد يكون سرّك لخسارة الوزن.. دراسة تكشف

فوائد غير متوقعة لشم الطعام قبل تناوله
فوائد غير متوقعة لشم الطعام قبل تناوله
فوائد غير متوقعة لشم الطعام قبل تناوله

فيديو

أسرار الجانب الخفي للشمس

كشف أسرار الجانب الخفي من الشمس

افخاي ادرعي

عينيه فضحته .. علامات الارتباك تظهر على أفيخاي أدرعي .. ماذا حدث؟

باسكال مشعلاني

حابين التريند .. باسكال مشعلاني تكشف حقيقة منشورها المثير للجدل| خاص

المتهم

معندوش رحمه.. القبض على جزار ذب.ح ماشية على سيارة بطريقة مخالفة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد