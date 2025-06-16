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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فين المدرب والقائد؟.. عمرو اديب يهاجم تريزيجيه

عمرو اديب
عمرو اديب
منار نور

علّق الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، على واقعة الخلاف الذي نشب بين لاعبي المنتخب المصري أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه بشأن تنفيذ ضربة جزاء خلال إحدى مباريات البطولة الدولية، معبّرًا عن استيائه من المشهد الذي وصفه بـ"غير المقبول".

وقال أديب: "الحسرة كانت ما حدث في ضربة الجزاء، إزاي ده يحصل؟! ده أنتوا لاعيبة دوليين، يعني يقف زيزو وتريزيجيه ولاعيبة الأهلي يتخانقوا على ضربة جزاء؟! ضربة الجزاء معروفة زيزو بيلعبها، وبعدين فين المدرب؟ فين كابتن الفريق؟ هل ده معقول؟"

وأضاف: "إحنا بنلعب في بطولة دولية، والمشهد ده لا يليق أبدًا باسم المنتخب. وشيء جيد أن الأهلي قام بتوقيع عقوبة".

كشف الاعلامي أمير هشام عن تفاصيل اعتذار اللاعب محمود حسن تريزيجيه للاعبي الأهلي والجهاز الفني بعد ضياع ركلة الجزاء في مباراته ضد إنتر ميامي.

وقال أمير هشام عبر فيسبوك: "محمود حسن تريزيجيه قدم اعتذارا للاعبي الأهلي والجهاز الفني بعد ركلة الجزاء، وأكد لزملائه أنه كان حريصا على أنه يفعل شيئا للفريق".

وأضاف: "اللاعب أكد أنه متقبل العقوبة، وهو تربى داخل النادي، ويعلم أنه خانه التوفيق في التصرف".

وأكد الإعلامي: "مدرب الأهلي غاضب للغاية من محمود حسن تريزيجيه، ورفض الحديث مع اللاعب، وبالتالي قد يقوم المدرب بعدم الاعتماد عليه في لقاء بالميراس البرازيلي".

وحسم التعادل السلبي مواجهة النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبتلك النتيجة حصل الفريقان على نقطة لكل منهما في انتظار اللقاء الآخر في المجموعة الأولى بين بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

عمرو اديب الاهلي زيزو تريزيجيه

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