مش ناقصين وجع دماغ.. أحمد موسى: إحنا عارفين مين ورا القوافل اللي جاية مصر

قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر وقعت على اتفاقية عدم امتلاك سلاح نووي؛ ما يؤكد أنها دولة قانون وتحترم القوانين والمواثيق.

وأوضح موسى خلال برنامجه “على مسؤليتي”، على قناة “صدى البلد، أن هناك مواطنين رغبوا في مرور مواطنين أجانب من معبر رفح، دون حساب، ودون تأشيرات دخول، ونرحب بكل مواطن يحترم الدولة فقط، وليس من يحدثون فوضى، معلقا: ”محدش هيعتِّب رفح ولا هيدخل السلوم ولا من أي جهة حدودية".

وتابع قائلا: مش ناقصين وجع دماغ وما تشغلوناش.. إحنا عارفين مين وراء القوافل اللي جاية على مصر.. ولكن لن نسمح بالمخططات الصهيونية الغربية".