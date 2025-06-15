إبراهيم عيسى يوضح كيف يتعامل الإعلام العربي مع الحرب الإيرانية الإسرائيلية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الحرب تدور رحاها وتطلق صواريخها وقذائفها، والرصاص الذي يدوي في سماء الشرق الأوسط، يسمعه جميع مواطني الشرق الأوسط، موضحا أن تطورات الحرب الإسرائيلية وفرص الوساطة بين الجانبين، والملف النووي، تطرح تساؤلًا حول: كيف يعالج الإعلامي العربي هذه الحرب؟ وكيف يتعامل معها؟

وتابع ابراهيم عيسى، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، متسائلًا: "هل من المفترض كقنوات عربية أن نتعامل مع هذه الحرب بين إسرائيل – وهي طرف معتدى ومحتل – وإيران، وكأننا إعلام محايد؟"، مشيرا إلى أن الخطاب الإعلامي المتداول في القنوات العربية يشهد حجما هائلا من التكرار، مع صور معادة وكأن المشاهد يتابع ضربات متكررة من القبة الحديدية لصواريخ باليستية قادمة من إيران، وتفجيرات في سماء تل أبيب، وهي مشاهد تعاد باستمرار.

وأوضح ابراهيم عيسى، أن بعض القنوات تسعى لإظهار تكثيف في الضربات أو تلح في الإيحاء بأن الضربات قوية، في حين أن الأمر قد يكون متعلقا بضربة واحدة فقط، مضيفا أن هناك إلحاحا وتكرارا في عرض مشاهد الحرب، مع إعادة إنتاج نفس المحتوى على مدار الساعة.