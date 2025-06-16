أستاذ سياسات دولية: حروب نتنياهو بالمنطقة أصبحت بائسة ويائسة

علق الدكتور أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية، على تحركات مصر الدولية لاحتواء التصعيد بين إيران وإسرائيل، قائلا: إن مصر على مسافة متساوية مع القوى الدولية، مؤكدا أن هذه القوى ستحدد إلى أين تتجه الأوضاع في المنطقة .

وأضاف سنجر خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى هيثم سعودى عبر برنامج اليوم على قناة دى أم سى، أن واشنطن ترى ان مصر قادرة على التهدئة والسلام بسياستها العقلانية والرشيدة فى المنطقة وسعيها إلى الاستقرار كما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى أكثر من مرة للسلام بالمنطقة منذ الحرب الاسرائيلية على غزة .

وأوضح سنجر أن المنطقة كان يجب أن تنعم منذ وقت طويل بالسلام والتنمية والاستقرار، إلا أن تصرفات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي تحاول جر ليس فقط الشرق الأوسط، بل العالم، إلى صراعات .

وتابع سنجر قائلا: إن حروب نتنياهو بالمنطقة أصبحت بائسة ويائسة وإسرائيل ايقنت ان رد الفعل الايرانى كان قويا.