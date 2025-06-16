بشرى سارة.. تصنيع 260 ألف سيارة ضمن خطة إنتاج 2026 بالهيئة العربية للتصنيع

كشف اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تفاصيل زيارة الرئيس السيسي اليوم للهيئة، وتفقده عددًا من سيارات طراز "سيتروين C4X، محلية التصنيع.

وقال مختار عبد اللطيف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس السيسي وجه بضرورة نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في مصر، حيث تم التطرق إلى أحدث الصناعات في الهيئة، والاطلاع على أخر مستجدات التصنيع المدنية والدفاعية.

وتابع: الرئيس السيسي وجهنا للتعاون مع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي، موضحًا أنه بناء على توجيهات الرئيس تم إنتاج سيارات طراز "سيتروين C4X" التي تُصنّع محليًا بنسبة مكون ٤٥% داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، بالشراكة مع الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV) ومجموعة "ستيلانتس" الفرنسية.

وأكمل: سعر العربية التي تم استعرضها أمام الرئيس الفئة الأولى تصل لـ1.2 مليون جنيه، والفئة الثانية منها يصل لـ1.5 مليون جنيه، والفئة الأولى والثانية متوفرة في الأسواق.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الرئيس السيسي طالبه بزيادة نسبة التصنيع المحلي من السيارات التابعة للهيئة العربية، مؤكدًا أنه سيتم تصنيع 7 آلاف سيارة سنويا لمدة أربع سنوات.

وأكمل: الهيئة العربية للتصنيع وقعت اتفاق مع مجموعة ستيلانتس، لإنتاج نموذجين جديدين من السيارات بنهاية عام 2026، لإنتاج 260 ألف سيارة، منهم 160 ألف للتصدير والـ80 للسوق المحلي.