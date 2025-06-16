صواريخ إيران في طريقها إلى إسرائيل.. وجيش الاحتلال يفعل صافرات الإنذار

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، تفعيل الإنذارات في عدة مناطق عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال الجيش الإسرائيلي، إن سلاح الجو يعمل حاليا على اعتراض الصواريخ الإيرانية ومهاجمتها".

وفي وقت سابق، قصف الطيران الإسرائيلي اليوم الاثنين التلفزيون الإيراني الرسمي، وتسبب في انقطاع البث المباشر وظهرت المذيعة في لحظة القصف وظهر الأدخنة والغبار الذي أجبرها على ترك مقدعها الذي كانت تخاطب المشاهدين وهي جالسة عليه، قبل أن تعود مجددا لممارسة عملها.



ونشر مراسل يعمل في وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية مقطع فيديو للمبنى وهو يحترق إثر الهجوم الإسرائيلي.

في المقطع، يقول يونس شادلو إنه غير متأكد من عدد زملائه الذين قُتلوا في الغارة.

وتسبب الانفجار في انقطاع البث خلفها بينما كانت تسرع في مغادرة الكاميرا وسط غبار وحطام يتصاعد في الهواء، وسُمع صوت "الله أكبر" من خلف الشاشة، وتحول البث سريعًا إلى برامج مسجلة مسبقًا.