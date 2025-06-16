الحرب تحاصر نجم توتنهام في تل أبيب.. وزفافه يتحول إلى مأزق دولي

يواجه مانور سولومون، جناح فريق توتنهام الإنجليزي، أزمة في مغادرة إسرائيل، بعدما وجد نفسه عالقًا في تل أبيب رفقة زوجته، بسبب التصعيد العسكري المتواصل بين إيران وإسرائيل، والذي تسبّب في تعليق عدد كبير من الرحلات الجوية.

وكان سولومون (25 عامًا) قد سافر إلى بلاده مؤخرًا لعقد قرانه على شريكته دانا فوشينا، في حفل زفاف أُقيم يوم الخميس الماضي، وذلك بعد مشاركته بستة أيام فقط في فوز منتخب بلاده على إستونيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن اللاعب لم يتمكن من مغادرة الأراضي الإسرائيلية حتى الآن، بسبب توقف الملاحة الجوية، ما يعطّل عودته إلى لندن للالتحاق بناديه.

وفي سياق متصل، تسبّب التوتر الأمني في غياب نجم آخر عن الساحة الدولية، حيث لم يتمكن الإيراني مهدي طارمي، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، من الانضمام لمعسكر فريقه المشارك حاليًا في بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويغيب طارمي عن المواجهة الأولى المرتقبة لفريقه أمام مونتيري المكسيكي، المقررة يوم الأربعاء، بسبب صعوبة التنقل الدولي بين إيران ودول أخرى في ظل تصاعد التوتر العسكري.

يُذكر أن بطولة كأس العالم للأندية 2025 تقام لأول مرة بنظامها الموسع بمشاركة 32 فريقًا، وتشهد منافسة قوية بين أندية العالم الكبرى، في مقدمتها إنتر ميلان، مانشستر سيتي، ريال مدريد، وبايرن ميونخ.