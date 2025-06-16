موعد مباراة الترجي وفلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية

يبدأ فريق الترجي الرياضي التونسي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تُقام لأول مرة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا، بمواجهة قوية ومرتقبة أمام العملاق البرازيلي فلامنجو.

موعد مباراة الترجي وفلامنجو البرازيلي

تُقام هذه المباراة فجر الثلاثاء على ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة فلامنجو ضد الترجي في تمام الرابعة فجر الثلاثاء الموافق 17 يونيو بتوقيت القاهرة.

ويكتسب هذا اللقاء طابعًا خاصًا ومثيرًا، حيث لم يسبق للفريقين أن التقيا في أي بطولة رسمية من قبل.

تحد كبير لـ تشيلسي في مونديال الأندية

ومن جهة أخرى، يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي لخوض تحد كبير في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو.

"البلوز" يشارك في هذه النسخة الموسعة من البطولة ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم فرقًا قوية من قارات مختلفة.

مجموعة تشيلسي والترجي التونسي

يقع تشيلسي في المجموعة الرابعة، والتي تضم بجانبه كلاً من:

فلامنجو البرازيلي

الترجي التونسي

لوس أنجلوس الأمريكي

مواعيد مباريات تشيلسي في كأس العالم للأندية:

تترقب الجماهير مواجهات تشيلسي في دور المجموعات، والتي جاءت مواعيدها كالتالي (بتوقيت القاهرة):

تشيلسي ضد لوس أنجلوس: 16 يونيو، الساعة 10 مساءً.

16 يونيو، الساعة 10 مساءً. تشيلسي ضد فلامنجو: 20 يونيو، الساعة 9 مساءً.

20 يونيو، الساعة 9 مساءً. تشيلسي ضد الترجي: 25 يونيو، الساعة 4 صباحًا.

قائمة تشيلسي المشاركة في كأس العالم للأندية

يعتمد المدرب على تشكيلة قوية من اللاعبين للمنافسة في هذه البطولة العالمية: