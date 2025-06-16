قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية
أحمد موسى: إسرائيل تسعى لمحو التلفزيون الإيراني كي تبث صوتها فقط
ضبط محطة وقود ومستودعين للبوتجاز تبيع المواد البترولية بالسوق السوداء في البحيرة
الحكومة تشكل لجنة أزمات.. متحدث الوزراء يكشف التفاصيل
شاهد أول فيديو لقصف التلفزيون الإيراني من الخارج
ثقافة النواب تناقش طلب إحاطة عن الاستثمار الثقافي بهيئة الكتاب
400 كجم من اليورانيوم المخصب.. هل تستطيع إيران صناعة قنبلة نووية؟
عراقجي: مكالمة من ترامب تنهي الحرب الإيرانية الإسرائيلية
أمريكا تنقل حاملة طائرات من بحر الصين الجنوبي إلى الشرق الأوسط
حكم رفع الصوت بالقراءة للنساء في الصلاة.. الأزهر للفتوى يوضح
ترامب يرفض الإجابة عن سؤال بشأن الحرب الإيرانية الإسرائيلية
المذيعة فرت مسرعة على الهواء.. لحظة قصف إسرائيل لمبنى الإذاعة والتليفزيون الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الترجي وفلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية

الترجي التونسي
الترجي التونسي
حمزة شعيب

يبدأ فريق الترجي الرياضي التونسي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تُقام لأول مرة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا، بمواجهة قوية ومرتقبة أمام العملاق البرازيلي فلامنجو. 

موعد مباراة الترجي وفلامنجو البرازيلي

تُقام هذه المباراة فجر الثلاثاء على ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة فلامنجو ضد الترجي في تمام الرابعة فجر الثلاثاء الموافق 17 يونيو بتوقيت القاهرة.

ويكتسب هذا اللقاء طابعًا خاصًا ومثيرًا، حيث لم يسبق للفريقين أن التقيا في أي بطولة رسمية من قبل.

تحد كبير لـ تشيلسي في مونديال الأندية

ومن جهة أخرى، يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي لخوض تحد كبير في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو. 

"البلوز" يشارك في هذه النسخة الموسعة من البطولة ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم فرقًا قوية من قارات مختلفة.

مجموعة تشيلسي والترجي التونسي 

يقع تشيلسي في المجموعة الرابعة، والتي تضم بجانبه كلاً من:

  • فلامنجو البرازيلي
  • الترجي التونسي
  • لوس أنجلوس الأمريكي

مواعيد مباريات تشيلسي في كأس العالم للأندية:

تترقب الجماهير مواجهات تشيلسي في دور المجموعات، والتي جاءت مواعيدها كالتالي (بتوقيت القاهرة):

  • تشيلسي ضد لوس أنجلوس: 16 يونيو، الساعة 10 مساءً.
  • تشيلسي ضد فلامنجو: 20 يونيو، الساعة 9 مساءً.
  • تشيلسي ضد الترجي: 25 يونيو، الساعة 4 صباحًا.

قائمة تشيلسي المشاركة في كأس العالم للأندية 

يعتمد المدرب على تشكيلة قوية من اللاعبين للمنافسة في هذه البطولة العالمية:

  • حراسة المرمى: روبرت سانشيز، مايك بينديرس، فيليب يورجينسن، جاجا سلونينا.
  • خط الدفاع: مارك كوكوريا، توسن أدرابيويو، بينويت بادياشيل، ليفي كولويل، مامادو سار، كيرنان ديوسبوري هال، تريفوه تشالوباه، ريس جيمس، مالو جوستو، جوش أتشيمبونج، أرون أنسيلمينو.
  • خط الوسط: إنزو فيرنانديز، كول بالمر، داريو إيسوجو، مويسيس كايسيدو، روميو لافيا، أندري سانتوس، بيدرو نيتو.
  • خط الهجوم: ليام ديلاب، نوني مادويكي، نيكولاس جاكسون، كريستوفر نكونكو، مارك جويو، تيريك جورج.
فلامنجو البرازيلي الترجي التونسي كأس العالم للأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس

إجازة

3 أيام عطلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية

وزير التربية والتعليم

الثانوية العامة| امتحان اللغة الثانية بلا أسئلة مقالية غداً وإعفاء هؤلاء الطلاب منه

التعدى على فتاة

سحلها بالحبل لسبب غريب.. الأمن ينقذ فتاة من عقاب والدها بأكتوبر

المقاتلات الحربية الإيرانية

طهران بلا أجنحة.. لماذا غاب سلاح الجو الإيراني عن ضرب إسرائيل؟

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

مشغولات ذهبية

صعود قوي في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير التربية والتعليم يلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة لبحث تعزيز التعاون

د. خالد عبد الغفار

الرقابة الإدارية تنظم برنامجًا تدريبيًا لعدة كوادر بقطاع الخدمات الصحية

رئيس الوزراء

تطوير 7 فنادق تاريخية ..الحكومة تشارك القطاع الخاص لـ جذب أكبر عدد من السائحين

بالصور

طاجن الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية

طاجين الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية
طاجين الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية
طاجين الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية

مشروب صيفي مذهل.. يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا

مشروب صيفي مذهل..يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا
مشروب صيفي مذهل..يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا
مشروب صيفي مذهل..يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا

رصف وتوسعة طريق أبوحاكم /ميت أبوعلي/طحلة بردين بالشرقية بتكلفة 65 مليون جنيه

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

منة فضالي تشعل السوشيال ميديا بفستان جرئ يخطف الأنظار..صور

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

فيديو

والد جامع قمامة بولاق

والد ضحية جامع قمامة بولاق الدكرور: وروني صورته على موبايل وقالولي ابنك راح| فيديو

مروة ناجي

أنا الأولى.. مروة ناجي تطلق ألبومها الجديد بشكل مختلف

صواريخ إيران الفرط صوتية

ما هي صواريخ فرط صوتية المستخدمة من إيران ضد إسرائيل؟ وأقصى مدى لها؟

ماجد الكدوانى

رفضه 3 مرات .. ماجد الكدواني يكشف كواليس مشاركته فى طير انت مع أحمد مكى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد