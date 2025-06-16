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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية قبل الجولة الثانية

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

يواصل النادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، تحضيراته لمواجهة حاسمة في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025. يصطدم "المارد الأحمر" بفريق بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في لقاء يتوقع أن يحمل أهمية كبيرة في تحديد مسار الفريقين نحو الأدوار الإقصائية.

 

وشهدت الجولة الافتتاحية للمجموعة تعادلات سلبية في كلتا المباراتين. حيث انتهت مواجهة الأهلي الافتتاحية أمام إنتر ميامي الأمريكي بالتعادل السلبي بدون أهداف في ميامي بولاية فلوريدا.

 وعلى الجانب الآخر، انتهت مباراة بالميراس وبورتو البرتغالي بالتعادل السلبي أيضًا، رغم الإثارة التي شهدتها.

وبهذه النتائج، تتساوى جميع فرق المجموعة (الأهلي، بورتو، بالميراس، إنتر ميامي) في النقاط وعدد الأهداف، مما يجعل كل نقطة في الجولات القادمة ذات قيمة مضاعفة.

ترتيب مجموعة في كأس العالم للأندية 

نظرًا لتعادل جميع الفرق في الجولة الأولى، فإن الترتيب الحالي للمجموعة هو:

  1. الأهلي - نقطة واحدة.
  2. بورتو - نقطة واحدة.
  3. بالميراس - نقطة واحدة.
  4. إنتر ميامي - نقطة واحدة.

معايير حسم التأهل في حال التعادل

في حال استمرار التساوي بين فريقين أو أكثر في النقاط بنهاية دور المجموعات، تلجأ البطولة لعدة معايير لفض الاشتباك وتحديد المتأهلين:

  1. المواجهات المباشرة: الأفضلية للفريق الذي حقق نتيجة أفضل في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية.
  2. فارق الأهداف: يُنظر إلى فارق الأهداف العام للفريق في المجموعة.
  3. عدد الأهداف المسجلة: إذا استمر التساوي، يتم اللجوء إلى عدد الأهداف التي سجلها كل فريق.
  4. اللعب النظيف: كمعيار أخير، يتم احتساب نقاط اللعب النظيف بناءً على البطاقات الصفراء والحمراء. ويُعتبر الأهلي في موقف جيد بهذا المعيار، حيث حصل على بطاقة صفراء واحدة فقط (لمروان عطية) في الجولة الأولى، يليه بورتو (بطاقتين)، ثم بالميراس (ثلاث بطاقات)، وأخيرًا إنتر ميامي (أربع بطاقات).

موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي 

تنطلق مواجهة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي في تمام الساعة السابعة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية، يتطلع الأهلي لتحقيق الفوز الأول له في البطولة لفك هذا التعادل الرباعي في المجموعة ووضع قدمه بقوة نحو الأدوار الإقصائية في هذه المشاركة التاريخية.

الأهلي بالميراس كأس العالم للأندية

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