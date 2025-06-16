ممنوع الاقتراب والتصوير.. حارس ميسي يحرج ثنائي الأهلي

تعرض ثنائي الأهلي، طاهر محمد طاهر ومحمد مجدي “أفشة”، لموقف مُحرج عقب مواجهة المارد الأحمر لـ إنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025.

وتعادل الأهلي سلبيًا مع إنتر ميامي الذي يضم بين صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية، فجر أمس الأحد.

حارس ميسي يحرج ثنائي الأهلي

ووفقًا للصحفي الغاني ميكي جونيور فإن طاهر وأفشة حاولا دخول غرفة ملابس إنتر ميامي لمقابلة ميسي والدردشة معه، وربما الحصول على قميصه.

وأضاف أن حارس ميسي أوقفهما ومنعهما من الدخول لمقابلة الأسطورة الأرجنتينية.

ماذا قال مدرب الأهلي عن التعادل مع إنتر ميامي

في سياق آخر، عبّر مدرب الأهلي، خوسيه ريبييرو، عن حسرته لعدم قدرة فريقه على استغلال الفرص السهلة في الشوط الأول، كما اوضح أسباب تراجع المارد في الشوط الثاني، وتحدث قائلاً: "هذه المباراة كانت بها بعض الأخطاء وبعض الفرص الضائعة وترجمة الفرص لأهداف كان سيؤدي لوضع المباراة في مكانٍ آخر".

وأشار: "سيطرنا على مجريات الأمور في شوط المباراة الأول، ولكن تراجعنا بشكلٍ زائد في الشوط الثاني، وكانت هناك بعض المشاكل في التحولات والتمريرات، هناك الكثير من الإيجابيات وأمور يمكن تصحيحها".