ربيع ياسين: ريبيرو "اهان" زيزو.. والأهلي يحتاج ظهير أيسر

أبدى ربيع ياسين نجم الأهلي السابق، اندهاشه من تبديل أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي في مباراة إنتر ميامي، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يمثل إهانة للاعب.

وقال ياسين في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: تعجبت من قرار ريبيرو بتبديل أحمد زيزو في مباراة إنتر ميامي، لأن اللاعب قدم مردودا قويا.

وأضاف: ما حدث إهانة للاعب بحجم زيزو، فهو ليس لاعب صغيرا، والجميع تحدث عن صفقة زيزو، واللاعب داخل الملعب يمثل إضافة قوية للأهلي.

وواصل: الانضباط التكتيكي مهم جدا، وعدم مشاركة بن شرقي علامة استفهام لأن بن شرقي قادر على تسجيل اهداف في اي وقت، ومباراة بالميراس تحتاج إلى انضباط اكبر، وكوكا قدم مباريات جيدة في الدوري، وهو الوحيد الذي يستطيع سد الثغرة في الجبهة اليسرى، التي يحتاج فيها الأهلي إلى ظهير أيسر.