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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ربيع ياسين: ريبيرو أخطأ فنيا في عدم الدفع بـ بن شرقي أمام ميامي

بن شرقي
بن شرقي
القسم الرياضي

أكد الكابتن ربيع ياسين نجم الأهلي السابق، أن خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، أخطأ في عدم الدفع بأشرف بن شرقي في مباراة إنتر ميامي الأخيرة.

وقال ياسين ، في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبوة والتانية على راديو ميجا إف إم: تعجبت من قرار عدم الدفع بأشرف بن شرقي في مباراة الأهلي وإنتر ميامي الاخيرة.

وأضاف: بن شرقي لاعب كبير وقادر على إحراز أهداف في أي وقت، وبن شرقي كان سيمثل إضافة قوية لهجوم الأحمر أمام إنتر ميامي، وقرار عدم الدفع به غريب للغاية. .

وتابع: لابد من وقفة مبكرة مع " ريبيرو" إذا لم ينجح في فرض السيطرة على الفريق بسبب كثرة النجوم المتواجدة في الأهلي،  وأطالب ريبيرو بالوقوف بحزم تجاه اي لاعب يخطئ والسيطرة على تخمة النجوم المتواجدة.

وتابع: خبرات لاعبي الأهلي كانت قادرة على إنهاء المباراة مبكرا، والأهلي صرف ملايين على اللاعبين، وطبيبعي أن يكون الأهلي مخيف لوجود لاعبين كبار ، وحسين الشحات كان يستطيع إنهاء المباراة لولا التصرف الفردي غير مقبول، واستغربت مما حدث في ركلة الجزاء، ويجب أن يكون هناك انضباط أكثر من ذلك ، وكثرة النجوم وارد أن يكون لها تأثير سلبي أكثر منه إيجابي.

الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي زيزو بن شرقي

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