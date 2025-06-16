ربيع ياسين : أنا إضافة لأي مكان .. وأديت مهمتي بنجاح مع دلفي

تحدث ربيع ياسين نجم الأهلي السابق، على قرار رحيله عن فريق دلفي في الأيام الماضية.

وقال ياسين في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبوة والتانية على راديو ميجا إف إم: أنا تحت أمر بلدي ونادي الأهلي في أي وقت وفي أي ظروف، وانا مخلص لوطني وللأهلي.

وأضاف: غير حزين على قرار رحيلي من نادي دلفي، وفي أي وقت يحتاجني سأكون متواجدا، وربيع ياسين بيشتغل بس ولا ينظر إلى أي أشياء أخرى.

وتابع: نجحت في مهمتي مع نادي دلفي، وأنا إضافة لأي مكان أتواجد به، ولم أحزن من رحيلي عن نادي دلفي.

من ناحية أخرى قال ياسين : تعجبت من قرار عدم الدفع بأشرف بن شرقي في مباراة الأهلي وإنتر ميامي الاخيرة.

وأضاف: بن شرقي لاعب كبير وقادر على إحراز أهداف في أي وقت، وبن شرقي كان سيمثل إضافة قوية لهجوم الأحمر أمام إنتر ميامي، وقرار عدم الدفع به غريب للغاية. .

وتابع: لابد من وقفه مبكرة مع " ريبيرو" إذا لم ينجح في فرض السيطرة علي الفريق بسبب كثرة النجوم المتواجدة في الأهلي، واطالب ريبيرو بالوقوف بحزم تجاه اي لاعب يخطئ والسيطرة على تخمة النجوم المتواجدة