اعتذار وغرامة.. تفاصيل أزمة تريزيجيه داخل الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تقدم محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باعتذار رسمي عقب ما بدر منه مؤخرا في مباراة إنتر ميامي، مشيراً إلى أن إدارة النادي وقّعت عليه غرامة مالية.

وقال شوبير عبر تصريحات اذاعية : "نعم، اللاعب اعتذر بالفعل، وقال بالحرف: (أنا آسف وحقكم عليا)، وهذا شيء جميل جداً يُحسب له.. أما بخصوص العقوبة، فأؤكد بنسبة مليون في المية أن تريزيجيه تم تغريمه، سواء أعلن الأهلي ذلك بشكل رسمي أو لم يعلن، هذه هي الحقيقة".

وختم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن تريزيجيه تقبّل العقوبة بصدر رحب، مضيفاً: "اللاعب أغلق الصفحة تماماً، وتواجد بشكل طبيعي مع الفريق.. كان لديه رغبة في تسجيل هدف أمام انتر ميامي خلال المباراة الأخيرة، لكن الأمر انتهى، وقدّر الله وما شاء فعل".