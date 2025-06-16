مفاجأة في بديل إمام عاشور بتشكيل الأهلي أمام بالميراس البرازيلي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن بديل نجم الأهلي المصاب إمام عاشور والمتوقع أن يدخل في تشكيل المارد الأحمر أمام بالميراس البرازيلي بكأس العالم للأندية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مصدر في الأهلي زيزو سيكون بديل إمام عاشور في تشكيل الأهلي أمام بالميراس البرازيلي".

كانت المواجهة القوية التي جمعت بين فريق بالميراس البرازيلي ونظيره بورتو البرتغالي انتهت بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “ميتلايف” بمدينة نيويورك الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

صراع ناري في مجموعة الأهلي

وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تشهد تنافسًا شرسًا بمشاركة أربعة فرق: بالميراس، بورتو، الأهلي المصري، وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

كان الأهلي قد افتتح مشواره في البطولة بتعادل سلبي أمام إنتر ميامي، في المباراة التي أقيمت فجر الأحد على الأراضي الأمريكية، في إطار نفس الجولة.