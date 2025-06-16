محمد أبو جبل يرحل عن البنك الأهلي ..فما وجهته المقبلة؟

كشف الإعلامي خالد الغندور عن رحيل محمد ابو جبل عن نادي البنك الأهلي رسميًا.



وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع فيسبوك :رسميــــــــاً:

"الحارس محمد ابو جبل يرحل عن البنك الأهلي ".



وأضاف :"بعد انتهاء عقده وتحديد وجهته المقبلة خلال ساعات ".



قال الإعلامي خالد الغندور، إن البنك الأهلي يبحث عن عروض لثلاثي الفريق أيمن أشرف ومحمد أبو جبل ومحمد عبد الغني للرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"كشف مصدر بنادي البنك الأهلي عن رغبة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي تامر مصطفى، في تسويق الثلاثي أيمن أشرف ومحمد أبو جبل ومحمد عبد الغني، لرحيلهم عن الفريق خلال الفترة المقبلة وذلك لعدم حاجة الفريق الفنية للثلاثي".

واختتم:" المصدر أكد على أن الثلاثي خرجوا من حسابات الجهاز الفني ورحيلهم مسألة وقت".