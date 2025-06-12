بوبو يتقدم لسيراميكا كليوباترا بالهدف الأول أمام البنك الأهلي في نهائي كأس العاصمة

سجل محمد رضا بوبو الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا في شباك منافسه البنك الأهلي في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر “ الرابطة”.

جاء هدف بوبو بعدما راوغ لاعبي البنك الأهلي من نصف الملعب حتى وصل للمرمى وسدد كرة خادعة لحارس البنك في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

ولعب سيراميكا كليوباترا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - چاستيس آرثر - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - عمرو قلاوة - مروان عثمان - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع : أمير مدحت، داو سيريل، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

خط الوسط : سعيدو سيمبوري، محمد فتحى، محمد ابراهيم

خط الهجوم : أسامة فيصل، ياو انور، أحمد ياسر ريان.